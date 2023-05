VIDEOD ⟩ Opositsioon vihastas: saadikud hakkasid protestiks trampima

Video kompaktsem versioon

«Hea tava, mida Jüri Ratas riigikogu esimehena järjekindlalt juurutas, oli see, et kõigepealt riigikogu liikmed, fraktsioonid ja alles siis valitsuse esindaja. See 15-sekundiline müdin oli protest istungi juhataja käitumisele. Lühike ja selge,» ütles keskerakondlane Jaanus Karilaid.

«Kogu opositsiooni pahameel on kõrvetav seepärast, et poliitilist kompromissi otsiti näitemängu eteldes. Lastelt ja peredelt raha võtta? Kuigi viis erakonda detsembris just riigikogu suures saalis seda toetas,» märkis Karilaid.

Riigikogus opositsiooni kuuluvad EKRE, Keskerakonna ja Isamaa saadikud otsustasid protesti märgiks istungisaalist lahkuda, sest nende hinnangul ei ole koalitsiooni tegevus legitiimne.

Opositsioon leiab, et olukord, kus istungi juhataja pani saalis hääletusele ja katkestas arupärimiste ja eelnõude üleandmise ning protseduuriliste küsimuste esitamise – et alustada perehüvitiste kärpimise eelnõu esimest lugemist –, ei ole kooskõlas riigikogu kodu- ja töökorra seadusega.

«Opositsioonierakonnad on pakkunud kompromissettepanekuid riigikogu tavapärase töö taastamiseks, kuid Reformierakonna juhitav koalitsioon on need järjekindlalt tagasi lükanud. Mitme samaaegse kriisi ajal on laste ja perede kindlustunde vähendamine vastuvõetamatu,» rõhutas Keskerakonna fraktsiooni juht Tanel Kiik, kes leiab, et valitsusel tuleks loobuda peretoetuste kärpimise plaanist.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni aseesimees Siim Pohlak peab seadusevastaseks võimuliidu otsust suruda valitsuse algatatud eelnõud jõuga menetlusse. «Kaalume pöördumist õiguskaitseorganite poole. Igal juhul jätkab EKRE fraktsioon võitlust, et mitte lasta koalitsioonil kärpida perehüvitisi ja tõsta makse,» kinnitas Pohlak.

Ka Isamaa ei ole olukorraga nõus, et vaid mõni kuu tagasi riigikogus vastu võetud seadus läheb tühistamisele, ütles erakonna esimees Helir-Valdor Seeder. «Koalitsioon teeb seda õigusloome reegleid ja seadusi rikkudes,» lisas ta.