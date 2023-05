OTSEPILT ⟩ Opositsioon ei lase ka täna riigikogul päevakorra kallale asuda

Kuigi riigikogu istungitenädala päevakord sai esmaspäeval kinnitatud ja täna arutlusel olevad eelnõud kirgi ei küta, on opositsioonil võimalik endiselt istungit tõkestada. Seda on opositsioonisaadikud istungi alguses ka teinud.

EKRE, Isamaa ja Keskerakonna saadikud esitasid istungi algusest riigikogu aseesimehele Toomas Kivimäele (RE) küsimusi ning esinesid sõnavõttudega. Kella 10.45 paiku kuulutas Kivimägi välja vaheaja ning andis ühtlasi teada, et pärast vaheaja lõppu on plaan kuulutada välja veel üks 20-minutiline vaheaeg.

«Kuigi opositsioonierakonnad on varem lubanud, et nad võimaldavad riigikogul menetleda eelnõusid, mille suhtes on poliitiline konsensus, jätkasid nad täna hommikul parlamendi töö takistamisega, esitades küsimusi istungi läbiviimise korra kohta ning andes riigikogu menetlusse kümneid eelnõusid ja arupärimisi,» seisab avalduses.