VIDEO ⟩ Riigikogul õnnestus teisipäevane päevakord ära menetleda

EKRE, Isamaa ja Keskerakonna saadikud esitasid istungi algusest riigikogu aseesimehele Toomas Kivimäele (RE) küsimusi ning esinesid sõnavõttudega. Kella 10.45 paiku kuulutas Kivimägi välja vaheaja ning andis ühtlasi teada, et pärast vaheaja lõppu on plaan kuulutada välja veel üks 20-minutiline vaheaeg.

Riigikogu istungi stenogrammis on see moment talletatud alljärgneval kujul

11:56 Varro Vooglaid

/.../ Eile õhtul kell 10 tuli meil õiguskomisjoni liikmetele e-kiri, kus öeldi, et täiendame päevakorda, paneme sinna sisse homoabielu seadustamise. Hakkame täna menetlema, et otsustada, kas saata see esimesele lugemisele.

11:58 Aseesimees Toomas Kivimägi

Hea kolleeg, see ei ole protseduuriline.

11:58 Varro Vooglaid

Ei, see on protest. See ei ole protseduuriline.

11:58 Aseesimees Toomas Kivimägi

Tänase istungi kontekstis see ei ole protest.

11:58 Varro Vooglaid

Ei, palun vaadake! 200 lehekülge. Eile õhtul kell 10 saadetud. Täna on kell 2 istung. Palun, millal me pidime lugema seda? Öösel või? Öösel? Sa teed nalja või? Aga mis sa irvitad mulle näkku?

11:58 Aseesimees Toomas Kivimägi

Olgem viisakad, head kolleegid! Tõesti, oleme viisakad. Meil on eriarvamused, aga oleme viisakad. (Varro Vooglaid räägib saalist.) Aitäh! Head kolleegid, läheme hääletuse ettevalmistuse juurde. (Saalikutsung. Saalist hõigatakse.)

Head kolleegid, me oleme sel teemal diskuteerinud eile tükk aega ja me oleme seda täna teinud, siin rohkem lisada ei ole. Palun jääme viisakaks, head kolleegid! Mul on siiras palve. (Saalist hõigatakse.) Ma olen püüdnud väga viisakas olla, hea kolleeg. Ma olen püüdnud väga viisakas olla. Ma tean, et meil on erinevad seisukohad, aga me ei saa selles mõttes … See on paratamatu. (Saalist hõigatakse: «Ma tahan protesti esitada.»)

Head kolleegid, panen hääletusele juhatuse liikmete Lauri Hussari ja Toomas Kivimägi ettepaneku lõpetada tänasel, 16. mai istungil eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

12:01 Hääletustulemused. Poolt 55 riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Sellega oli eelnõude ja arupärimiste üleandmine teisipäevasel istungil lõpetatud.