Ed Sheeran saatis Tallinnasse kollased pargipingid

«Osaleme hea meelega Ed Sheerani põnevas algatuses, sest Tallinna lauluväljak on muusika kodu. «Meie alal kõlavad suurepäraselt nii laulupeo koorilaul kui ka maailmanimega staaride suurimad hitid. Loodame, et kui selle põneva projekti raames juba lauluväljakule tee leiti, siis järgmisena ootame laulukaare alla Ed Sheeranit ennast. Meie oleme valmis,» ütles lauluväljaku juht Urmo Saareoja.

«Ed Sheerani hiljuti ilmunud isiklikust leinast inspireeritud album «-» (Subtract) näitab planeedi üht suurimat staari tema kõige haavatavamast ja ausamast küljest. Sheeran seisis möödunud aastal silmitsi uskumatute raskustega. Kõigepealt sai tema lapseootel naine teada, et tal on kasvaja, mida ei saa enne sünnitust kuidagi ravida. Edi parim sõber Jamal lahkus ootamatult meie seast ning kõige selle keskel leidis ta ennast seismas kohtusaalis, et kaitsta oma au laulukirjutajana. Kõik need katsumused pani Ed oma loomingusse ning uus album läbib erinevaid emotsioone – šokk, hirm, lein, kurbus, abitus, viha, depressioon, aktsepteerimine, lootus,» teatas Warner Music Baltics.