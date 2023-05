Helir-Valdor Seeder Isamaa esimeheks tagasi ei kandideeri

«Olen otsustanud eelseisval Suurkogul mitte kandideerida erakonna esimeheks ja anda see võimalus inimesele, kellel on ambitsiooni ja tahet pühenduda järgnevatel aastatel erakonna ja Eesti poliitika kujundamisele Isamaa esimehena. Õnneks on selliseid inimesi erakonnas mitmeid. Annan rahuliku südame, aga samas ka positiivse ootusega teatepulga üle,» ütles Seeder.