Politsei otsib Harjumaal kadunud 12-aastast Maria-Elizabethi

Maria-Elizabeth pidi teisipäeva hommikul minema kooli, kuid sinna ta ei jõudnud. Samuti ei ole tüdruk läinud oma koju, mis asub Paldiskis. Politsei on kontrollinud tüdruku võimalikke viibimiskohti ja suhelnud lähedastega, kuid seni ei ole teda leitud. Tüdruk võib ringi liikuda ka Tallinnas.

Maria-Elizabeth on 169 sentimeetri pikkune ja tal on õlgadeni tumedad juuksed. Jalas kannab ta musta värvi teksapükse, seljas on roheline dressipluus ja jope. Oma telefonile ta ei vasta.