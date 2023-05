OTSEPILT JA -BLOGI ⟩ Kuidas kavatseb opositsioon riigikogus tööga edasi minna? Opositsiooniliidrid annavad aru

«Kõik praegu Riigikogus vastuseisu tekitanud seadused on parlamenti saadetud just valitsuse poolt ja käsuga need tingimata jaanipäevaks vastu võtta,» ütles ta.

«Sellele käitumisele otsa tuleb lisada koalitsiooni aetav valelik poliitika, mille tulemuseks on riigi majandust halvendav maksupoliitika ja Eesti perede turvatunde riivamine. Ümber minnakse pöörama seadust, mis on alles loetud kuud varem erakondade konsensuses vastu võetud. See tekitab tõsise demokraatia- ja usalduskriisi kogu Eesti poliitika suhtes,» märkis Seeder. «Lisaks on plaanitav kärbe vastuolus põhiseaduse kaitse all oleva õiguspärase ootuse printsiibiga,» täiendas Seeder.