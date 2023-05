Keskerakond jätkab Tallinna volikogus oravate nöökimist

kohaselt peaks see koht kuuluma Reformierakonnale ja kuna senine aseesimees Kristen Michal asus ministriametisse, siis tuli valida talle asemik. Ilma koalitsiooni toetuseta pole võimalik selles ametisse kedagi kinnitada, sest selleks on vaja volikogu häälteenamust ehk 40 poolthäält.

Üle-eelmisel istungil valiti volikogu esimeseks aseesimeheks keskerakondlane Marek Jürgenson. Samal istungil taheti teiseks aseesimeheks valida volikogu Reformierakonna aseesimees Sander Andla, kuid ta sai vaid 29 häält. Teise kandidaadina üles seatud EKRE fraktsiooni esimees Mart Kallas kogus tookord 15 häält. Hääletamistulemuse põhjal võib öelda, et suurem osa volikogu koalitsioonist jättis lihtsalt hääletamata.

Nii asus volikogu täna uuesti teist aseesimeest valima. Argo Luude esitas EKRE nimel kandidaadiks Mart Kallase. «Enne Reformierakonna kandidaadi esitamist soovin mainida, et meil oli kandidaat Sander Andla juba eelmisel korral olemas. Oleksime selle kandidaadiga hea meelega edasi purjetanud, aga kuna meile tuli kiri, et see kandidaat ei sobi, siis seame selle juhitud demokraatia vaimus uue kandidaadi üles. Eesti200, Isamaa ja Reformierakonna nimel seame meie ühiseks kandidaadiks üles Ivi Eenmaa,» ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere.