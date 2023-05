Helme: ahastusse pole vaja langeda, see on normaalne päevapoliitiline madin

«Enamus (koalitsioon) ei saa kehtestada oma tahet ebaseaduslikult. Ja see on minu vaatest praegu kõige suurem erinevus praeguste ja eelmiste obstruktsioonide vahel,» rääkis Helme «Esimeses stuudios». Obstruktsioone on Helme sõnul riigikogus teinud kõik erakonnad. «Ainult et seda, mida nüüd tehti ehk täiesti ilmselgelt kodukorda rikkudes opositsioonisaadikutelt võetakse ära nendele seadusega ettenähtud õigused - seda ei ole varem tehtud,» märkis ta.