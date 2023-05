FOTOD ⟩ 200 prantslast korraldas Viitna lähedal õhudessandi

«Prantslastega on väga lihtne koostööd teha,» ütles ajateenijast luurekompanii rühmaülem lipnik Richard Mattias Prints, kes planeeris ning toetas prantslaste maandumist ja positsioonidele viimist. «Nendega saab väga hästi suhelda ja nad alati aitavad. Samamoodi toetame ka meie neid nii palju kui võimalik.»

«Rohkem kasutasime inglise keelt, kuid mul olid abiks ka teised sõdurid, kes oskasid prantsuse keelt. Keelebarjääri meie vahel ei olnud,» lisas lipnik Prints, kes on samuti varasemalt õppinud prantsuse keelt.

«Dessant kulges suurepäraselt. Ma arvan, et tänane päev toob meie kaitseväelastele palju head,» ütles dessandiala märgistamise eest vastutanud Prantsusmaa relvajõudude ohvitser kapten Tony. «Meil on hea meel harjutada õppuse Kevadtorm raames koos eestlaste ja teiste liitlastega. See tõstab meie kõigi kaitsevõimet.»