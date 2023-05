MTÜ SLAVA UKRAINI ⟩ Ilmar Raag: ka mina olen süüdi, et ma ei küsinud õigel ajal küsimusi

Vahendame Ilmar Raagi sotsiaalmeediapostitust

Olles vabakutseline, olen tagasi lükanud enamus tööpakkumisi, mis oleksid seganud Ukraina teemadega tegelemist. Reaalselt olen andnud oma tööajast 80% vabatahtlikus korras ukraina teemadele. See tähendab, et eurod mu pangakontol on samal ajal pudenenud kuhugi tuulde. Täna on seal 10 korda vähem raha, kui aasta eest. 10 korda! Ilmar, millele sa loodad? See on hirmutav. Praegu on seal järel umbes 2 kuu varud. Rahapaja põhi paistab. Kahe kuu pärast pean ma hakkama tegema midagi, millega on võimalik teenida. Ei, ärge arvake, et ma muretseksin töö puudumise pärast. Süda valutab, sest Ukraina ei ole veel võitnud. See eesmärk, mille nimel ma olen aasta aega tegutsenud, ei ole veel kaugeltki täidetud. Kuidas ma saaksin ütelda oma ukraina sõpradele, et minuga ei maksa enam arvestada? Ometi olen justkui ummikus.