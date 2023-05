Analüüs: riigieelarvest tervishoidu lisaraha suunamine on vältimatu

Terviseminister Riina Sikkuti sõnul kinnitas tervishoiu rahastamise analüüs, et inimeste ootustele vastava abi võimaldamiseks on lisaraha vaja. «Me kõik tahame muidugi olla terved. Samas peab tervisemure korral arstiabi saama sõltumata sellest, kus keegi elab või milline on sissetulek,» ütles Riina Sikkut. «Analüüs kinnitas, et inimeste ootustele vastava abi võimaldamiseks on lisaraha vaja. Ja eks kõige tõhusam on ühiselt maksude kaudu rahastada seda, et haiguse korral oleks kvaliteetne abi me kõigi jaoks olemas.»