SEADUSELÜNK ⟩ Riik peab viisaga välismaalaste imikuid illegaalideks

Õiguskantsler Ülle Madise saatis riigikogu põhiseaduskomisjonile kirja oma tähelepanekutest, kus ühe murekohana tõi välja välismaalastest vanemate Eestis sündinud lapse õigusliku saatuse - tänane seadus on liialt napisõnaline.

Madise täpsustas, et lapse saatus jääb välismaalaste seaduses selgusetuks, kui tema vanemad viibivad Eestis viisa alusel.

Ülle Madise. Foto: Mihkel Maripuu

«Politsei- ja piirivalveamet on teatanud vanematele, et nende Eestis sündinud laps on illegaalselt riigis viibiv inimene, kellele on võimalik viisat taotleda vaid välisriigis,» nentis õiguskantsler, lisades, et automaatne õiguslik alus riigis viibimiseks on olemas vaid nendel lastel, kelle suhtes kehtib kas välislepingu või muu õigusakti alusel viisavabastus.

Madise sõnul tuleb riigil põhiõiguste kasutamiseks kehtestada vajalik õigusraamistik ja kohased menetlused. «Lapsele ei ole võimalik enne tema sündi taotleda viisat ega elamisluba. See tähendab, et kui vanem viibib riigis seaduslikult, peab ka tema Eestis sündinud lapsel olema seaduse järgi õiguslik alus riigis viibida,» märkis ta.

Seaduslikult Eestis viibiva vanema last ei saa õiguslikult ebaseaduslikuks sisserändajaks pidada ja samuti ei saa seda last riigist välja saata, loetles Madise. Muu hulgas on tema hinnangul põhjendamatu ka nõuda, et vanemad peaks lapsega Eestist lahkuma vaid selleks, et talle riigis viibimiseks seaduslikku luba taotleda. «Sellisele nõudele ei ole võimalik leida ühtki avalikest huvidest lähtuvat õigustust, sisuliselt on tegemist inimeste tarbetu jooksutamisega,» on õiguskantsler seisukohal.