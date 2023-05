Dominiiklaste kloostri muuseumis oli tulekahju

Päästjad said kell 3.55 teate, et Tallinna vanalinnas Müürivahe tänaval asuva muuseumi keldrist tuleb rohkelt suitsu ning see levib mööda tänavat. Kohale saabunud päästjad sisenesid muuseumiruumidesse ning kustutasid hoone keldrikorruselt leitud kaks tulekollet, teatas Põhja päästekeskuse pressiesindaja BNS-ile.