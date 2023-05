VIDEO ⟩ Mart Helme: Slava Ukraini juhtum jõudis prokuratuuri juba veebruaris

Täna kogunes riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon, kus arutati Slava Ukrainiga seoses ilmsiks tulnud skandaali. Komisjoni esimees Mart Helme sõnas Postimehele, et tema usub, et lokulööja Eestisse toomiseks esitatakse taotlus juba varsti. Helme ütles Postimehele ka, et prokuratuur ja kaitsepolitseiamet kinnitasid mõlemad, et informatsioon MTÜ Slava Ukraini probleemide kohta jõudis nendeni juba veebruari alguses. Prokuratuur ütles Postimehele, et see on vale.