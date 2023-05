Mõttekoda PESA tahab abieluvõrdsuse küsimuses rahvahääletust

Ühiskondlik konsensus selles küsimuses puudub ning valitud esindajad ei ole saanud mandaati, et viia läbi perekonnaseaduse muudatus, teatas koja esindaja esmaspäeval. Ta lisas, et demokraatlikus riigis teostab rahvas võimu läbi referendumite või valitud esindajate kaudu ning seetõttu oleks ainus viis niivõrd kaaluka muudatuse otsustamiseks panna valitsuse esitatud perekonnaseaduse muutmise eelnõu rahvahääletusele.

Abielu mõiste muutmise vastu on suur hulk kodanikke eeskätt seetõttu, et abielu ning ema, isa ja lastega perekond on keskne osa nende identiteedist, see on osa nende usutunnistusest või maailmavaatest, teatas koja esindaja esmaspäeval. Abielu mõiste muutmine, mis toob kaasa ka muutused perekonnaseaduses, oleks diskrimineeriv nende suhtes.