Kevadtormi aktiivne faas lõppes kaitselahingutega kaevikuliinidel

«Õppus on olnud kindlasti huvitav ning pakkunud erinevaid situatsioone, mida meil tuli lahendada. Loodetavasti on sõduritele õppus meeldinud,» ütles Kalevi jalaväepataljoni ülem major Argo Sibul, kelle sõnul olid umbes pooled tema üksuse võitlejatest reservväelased.

«Mina tulin siia hea meelega, nägin vanu kamraade kellega sai varasemalt koostöö tehtud ja reservväelaste hulgas on ka neid inimesi, keda on eelnevatel aastatel on siis välja õpetatud. Neid on samamoodi hea siin uuesti näha,» ütles Ken-Timo Rannaste.