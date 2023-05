Enam kui pooled ootavad Kallaselt väljaütlemiste pärast vabandamist

«Kahe teraga mõõk võib aga lõigata mõlemas suunas. Kui see takistamine liialt välja venib või võtab sobimatuid pöördeid, võib juhtuda, et avaliku arvamuse sümpaatia selle suhtes kaob. Või kui see liiga ootamatult ja vara nö «jõuga» lõpetatakse. Hetkel on näha, et opositsioon ei ole loobunud selle taktika kasutamisest. Suurem tõenäosus siin oma poliitilisi eesmärke saavutada on sellel osapoolel, kes säilitab taolises üpriski ettearvamatus protsessis kõige kauem külma närvi ning oskab ära tabada, millal on sobiv hetk ühel või teisel viisil käituda,» ütles Mölder.