Pirita rannahooaeg algab 1. juunil

Peale selle on Pirita ja Pikakari rannad pärjatud Eesti Turvaettevõtete Liidu (ETEL) poolt turvaturu aasta parima tiitliga, kuna need on Eesti esimesed invarannad, kus liikumisraskustega inimesed saavad vette minna spetsiaalse ratastooliga. Mõlemas rannas on kolm ujukitega ratastooli, nõuetekohased riietuskabiinid, terrass koos varjualusega ning konteinerid inventari hoiustamiseks. Vette minekuks on rajatud pea mereni ulatuv kaldtee. Kliente abistab vastava väljaõppe saanud töötaja, kes aitab ujujal vette minekuks turvaliselt ette valmistada. Ohutuse tagamiseks tohib vette minna vaid koos isikliku saatjaga. Ligipääsetava ranna teenus on avatud kogu ametliku rannahooaja vältel 1. juunist kuni 31. augustini igapäevaselt kell 12-18 ning see on külastajatele tasuta. Nädalavahetustel soovitatakse ujuma minemiseks ujumisratastooli eelnevalt broneerida, helistades telefonil 5666 2455. Info on leitav ka koha peal ja Tallinna ligipääsetavuse infosüsteemis.