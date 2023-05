FOTOD JA VIDEOD ⟩ Lasnamäel põleb jäätmejaam, levib mürgine suits

Päästeameti pressiesindaja teatel on sündmus kuulutatud aste 4 ehk kõrgeimaks väljakutseks. Kustutustööd käivad neljas töölõigus, inimesi evakueeritakse.

Postimehele teadaolevalt oli kuulda ka plaksatusi. Postimehe toimetusele saadetud paksu tossupilve on näha nii Peetri kandist, Harkust kui ka Viimsist.

Suur-Sõjamäe tänav on osaliselt kinni, politsei reguleerib seal liiklust.

Tuul kannab suitsu Soome lahe poole

Keskkonnaagentuuri sünoptik Kairo Kiitsak jagab ühismeedias, et jäätmejaama põlengust tingitud suitsusammast on näha ka Harku ilmaradarilt. «Suitsusammas küündib enam kui 2 km kõrgusele. Tuul kannab suitsu Soome lahele,» teatas Kiitsak. «Inversioonikiht asub pisut kõrgemal kui 2 km ja sellest suitsusammas enam läbi ei kasva, vaid hakkab laiali valguma. Miks just nii? Sest inversioonikiht takistab tõusvate õhuvoolude arengut.»