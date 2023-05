FOTOD ⟩ Insener teeb laborijääkidest kunsti

Muuseumi juhataja ja näituse ühe kuraatori Kadri Kallaste sõnul püüab ka ülikool ise oma keskkonnajälge vähendada. «Ain Toimi kodus on nii mööbel kui valgustid valmistatud taaskasutusmaterjalides. Me plaanime ka selle näituse jooksul korraldada õpitubasid, kus inimesed saavad Aini käe all näiteks valgusteid valmistada. Selleks oleme loonud sissepääsu juurde eraldi ala. Me kogume ülikooli pealt ja Aini abiga neid detaile, millest saaks midagi uut teha,» rääkis Kallaste.

Toimi näituse ettevalmistamisele on tema sõnul kulunud umbes poolteist aastat. Siis võttis Ain meiega ühendust, sest ta oli otsinud Tallinnas endale sobivat galeriid, ja kuna ta on TPI vilistlane ehk 1980. aastatel tehnikaülikooli lõpetanud, siis on meil ülikooli muuseumina väga hea meel temaga koostööd teha,» ütles Kallaste. Näituse pidulik avamine toimub täna õhtul, homsest on see avatud kõigile huvilistele ning see jääb avatuks kuni 31. maini 2024.

Näituseala on jagatud selliselt, et selle keskel on nii-öelda Ain Toimi elutuba. «Siin on juba palju taaskasutusmaterjali meie enda majast. Lauad on ülikooli auditooriumite lauad, mis on pärit mööbliladudest ja näiteks riiulite materjal tuleb ka ülikoolide ladudest. Nii et me ei ole selle näituse peale eriti palju kulutanud. Põrandapind on kaetud Floorinist ja Linconast saadud vaibanäidistega, mis muidu oleksid prügimäele läinud,» selgitas Kallaste.