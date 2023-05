Eesmaa: Keskerakond ei toeta praegusel kujul Nursipalu laiendamise eelnõu

«Meil puudub kindel teadmine, et harjutusväljaku laiendamise tõttu kodu kaotavad inimesed saavad väärilise kompensatsiooni ning mõjusfääri jäävatele inimestele ja asutustele oleks tagatud piisavad leevendusmeetmed,» selgitas Eesmaa. «Koalitsioon tuli parlamenti pooliku paketiga, kompensatsioonimeetmeid arutab Vabariigi Valitsus neljapäevasel istungil. Mõistame täielikult kohalike inimeste muret toimuva suhtes, sest kogukonna kaasamine on olnud puudulik ja inimestel puudub tuleviku osas kindlustunne.»

Eesmaa sõnul on lisaks kompensatsioonile vajalik saada ümberkaudsete omavalitsuste ja kohaliku kogukonna heakskiit harjutusväljaku laiendamisele. «Ei saa eeldada, et Nursipalu laiendamisega on seotud ainult need 21 peret, kelle elamud planeeritava polügooni uutesse piiridesse jääksid. Mürareostus ja looduse hävitamise mõju ulatub oluliselt kaugemale,» toonitas Keskerakonna juhatuse liige. «Keskerakonna fraktsioon esitab eelnõule kindlasti omapoolsed muudatusettepanekud ja lähtuvalt tagasisidest teeme järgnevad otsused.»