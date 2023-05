Hiiumaa raiekäkk: RMK vassis pideva järelevalve kohta

Metsakaitsjad võtsid Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) vahele: kui Hiiumaa lääneosas rangelt kaitse all oleval metsaalal oli aegade üks suurim kahju juba tehtud, rahustas RMK metsaaktiviste veel väitega, et projekt on pideva jälgimise all ning tööd on tehtud kvaliteetselt, vastavalt projektile.