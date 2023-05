Politsei otsib Lasnamäel kadunud 29-aastast Priitu

Kolmapäeval pöördusid politsei poole mures lähedased, kelle sõnul pole koju naasnud 29-aastane Priit. Lähedaste sõnul käitus mees viimati nendega suheldes kummaliselt ning neil on alust arvata, et mehe elu ja tervis võivad olla ohus.

Priit on umbes 175cm pikk ning kõhnema kehaehitusega. Seljas oli tal hele T-särk, jalas heledad hallid püksid ja Helly Hanseni mustad tennised. Kaasas on tal must seljakott ning üleriietena võib tal seljas olla tumesinine Helly Hanseni tuulejope.