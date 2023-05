VIDEO JA BLOGI ⟩ Kaja Kallas: mul on valus lugeda seda, mis rullub lahti Slava Ukrainiga seoses

Peaminister Kallas märkis, et kolmapäeval riigikogu liikmete arupärimistele vastates tekkis olukord, kus talle esitati Ukraina meessoost sõjapõgenike hulga kohta küsimus ning etteheide, et Kallasel olla valed andmed. «Hiljem öeldi, et ärge seda suure kella külge pange, sest see oli eksitus. Aus oleks see, kui EKRE liikmed seda ka ütleksid, et nemad eksisid, mitte mina,» lausus Kallas.

«Eesti riik soovib igati aidata Ukrainal see sõda edukalt lõpetada. Seetõttu me küsime ukrainlastelt endilt, kuidas me saame neid aidata,» lausus Kallas. Ka diplomaatiliselt on Eesti ukrainlaste jaoks oluline hääl.

«Püüame alati arvestada ukrainlaste abivajadusega. /../ Kui siia on saabunud Ukrainast mehed, siis me eeldame, et Ukraina on andnud neile loa riigist lahkuda. Kui Ukraina teatab, et see on probleem, siis me sellega ka tegelema hakkame,» selgitas Kallas.

«Ärme kaota usku Ukraina abistamisse!»

«Mul on valus ja kurb lugeda seda lugu, mis rullub lahti Slava Ukrainiga seoses. Ma mitte kuidagi ei õigusta seda, mis ajakirjanduse andmetel on toimunud annetuste kasutamisel. Aga ei saa süüdi mõista kedagi enne, kui on lõplik kohtuotsus,» lausus Kallas.

Ta lisas, et on kahju näha, kuidas eestlaste usk Ukraina toetamisse ja annetamisse on saanud hoobi. «Eesti riik ja eestlased on olnud ühed suuremad Ukaina abistajad,» rääkis Kallas.

«Ukraina võitleb ka meie eest. Me kuuleme ja näeme Venemaa meediakanalite kaudu üha agressiivsemaid sõnumeid, et Eesti ei ole riik, vaid on Venemaa provints. Ka seda, et me oleme Venemaale suureks ohuks, mis tuleb likvideerida,» selgitas Kallas.

«Ma palun kõigil Eesti inimestel mitte kaotada usku Ukraina aitamisse ja Ukrainasse! Ukraina suudab selle sõja võita,» lisas Kallas.