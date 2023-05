Biden loodab lähiajal kokkulepet võlalae üle

«Ma loodan, et saame täna õhtuks teada, kas saame kokkuleppele,» ütles Biden Valges Majas ajakirjanikele.

McCarthy ütles ajakirjanikele, et läbirääkijad on teinud edusamme.

«Kõige värskemate saadaolevate andmete põhjal hindame praegu, et riigikassal ei ole piisavalt ressursse valitsuse kohustuste täitmiseks, kui kongress ei ole 5. juuniks võlalimiiti tõstnud,» kirjutas Yellen parlamendi vabariiklasest spiikrile Kevin McCarthyle.

Biden on seda nõuet tõrjunud ja süüdistanud vabariiklasi maailma suurima majanduse pantvangistamises.

Vabariiklased on võtnud sihikule sotsiaalkulutuste programmid. Biden soovib tõsta kõige jõukamate ameeriklaste ja korporatsioonide makse.

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juht Kristalina Georgieva ütles kolmapäeval, et pikale veninud lehmakauplemine USA võlalae tõstmise üle on maailmamajandusele «ebavajalik» ja küsimus tuleks lahendada.

«Me arvame, et USA riigikassa on globaalse finantssüsteemi ankur ja see ankur peab püsima,» sõnas Georgieva.