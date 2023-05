Prantsusmaa nimetas Dnipro ründamist sõjakuriteoks

Prantsuse välisministeeriumi pressiteenistus märkis oma avalduses, et rünnakud korraldati taas tahtlikult tsiviilobjektide vastu, mille seas Dnipro haigla, mis on rahvusvahelise humanitaarõiguse räige rikkumine.

«Nagu välisminister Catherine Colonna on korduvalt märkinud, siis kujutavad need vastuvõetamatud tegevused endast sõjakuritegusid ega saa jääda karistamata. Prantsusmaa jätkab Ukraina kohtute ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu toetamist võitluses, et selliste kuritegude eest vastutavad isikud toodaks õigusemõistmise ette,» seisis avalduses.