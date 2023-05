Valitsus lõpetas EELK ja valitsuse ühiskomisjoni töö

EELK ja valitsuse koostöökomisjon on tegutsenud terve taasisesesivumisaja ehk üle 30 aasta. EELK peapiiskop Urmas Viilma ütles, et kirikut on kirja teel lihtsalt teavitatud komisjoni töö lõpetamisest. Viilma ei tahtnud uskuda, et siseministri käitumine on seotud pingetega, mis valitsevad kiriku ja valitsuse vahel abieluvõrdsuse eelnõu osas.