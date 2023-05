Euroopa Kohus andis graafikuga töötajatele juurde täiendavat puhkeaega

«Üleväsinud töötaja võib ohtu seada enda ja kolleegide elu ja tervise, kulutab sama töö tegemiseks rohkem aega ning on loominguliselt vähem produktiivne. Väsimus võib põhjustada tööõnnetusi ja pideva väsimusseisundi tagajärjeks võib olla kutsehaigestumine,» selgitas Rahumets.

Tööinspektsioon tuvastab iga aasta ligi 100 töö- ja puhkeaja nõuete rikkumist, seejuures on enamlevinud rikkumine just igapäevase või iganädalase puhkeaja nõude järgimata jätmine.

«Teades, et 2021. aastal tegi ületunnitööd 55 protsenti töötajatest, on töötajale piisavas ulatuses tööst vaba aja andmine eriti oluline. Igapäevase ja iganädalase puhkeaja reeglid võimaldavad töötajal ühelt poolt kindla arvu tundide jooksul igapäevaselt töökeskkonnast väljuda, teiselt poolt tagavad, et töötaja saab nädala jooksul alati teatud minimaalse töövaba aja. Võimaldades töötajale piisavat tööst vaba aega, saab nii kaitstud töötajate tervis ja heaolu ning samal ajal võidab ka tööandja puhanud, tervest ja produktiivsest töötajast,» lisas tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Vladimir Logatšev.