Kalvi Kõva: Nursipalu toetusmeetmed ei tähenda, et me muudaksime oma seisukohti

«Toetusmeetmed ei tähenda, et me miskitki moodi muudaksime oma seisukohti Nuripalu harjutusvälja laiendamise suhtes. Ma jätkuvalt arvan, et laiendamise eeltingimus on ulatuslikud sotsiaalmajanduslike mõjude ja keskkonnamõju hindamised. Kohaliku omavalitsuse eelarve saab vaid mõnevõrra leevendust, kuid see ei korva kaugeltki Võru inimeste võimalikku negatiivset elukvaliteeti,» ütles Kõva.