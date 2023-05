PIIRIVAIDLUS VENEMAAGA ⟩ Jaapani õppetund Eestile, Ukraina õppetund Jaapanile

Kui on üks keel, mida Venemaal peale vene keele mõistetakse, siis on see jõu keel. Ukraina teab seda väga hästi ning Jaapan peaks ka teadma. Ning ei, see pole viide, et Jaapanil tuleb oma maad Venemaalt jõuga tagasi võtta. Küll aga mõte, et Jaapani abi Ukrainale (mis on olnud märkimisväärne) ei pea lähtuma ainult emotsioonidest ja kaastundest, vaid selle taga on ka Jaapani ratsionaalsed välispoliitilised huvid. Isegi kui mitte kohe, siis pikas perspektiivis aitab see edendada ka Jaapani asja. Venemaaga on parem läbirääkimisi pidada siis, kui hoiad teises käes suurt kaigast.

Teiseks, isegi kui Jüri Luigel on õigus, et Eesti väikeriigina ei saa endale lubada julgeolekupoliitikas lahtisi otsi – see seisukoht on Eesti poliitikakujundajate seas üldine –, siis mõttekäigu teine pool, et Jaapan saab ning võib oodata, ei ole lõpuni täpne.

Vene Föderatsiooni presidendi Boriss Jeltsini ja Jaapani peaministri Ryutaro Hashimoto kohtumine 1998. aastal Foto: Mikk Salu / Postimees

Sest Jaapan tegelikult ei oota. Kõik Jaapani valitsused on pidanud või üritanud pidada Venemaaga (varem Nõukogude Liiduga) läbirääkimisi. Kohati on saavutatud ka teatavat edu. Paaril korral isegi järeleandmisi Venemaa poolt, kes on lubanud, et võib paar väiksemat saart Jaapanile tagasi anda. (Muidugi, sõda Ukrainas on ka siin olukorda kardinaalselt muutnud. Jaapan on asunud selgelt Ukraina poolele ja seetõttu on katkenud Venemaaga ka sisuline suhe piiriteemadel.)