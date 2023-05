Riigikohus jättis järjekordse valimiskaebuse rahuldamata

Riigikohtu kolleegium märkis, et kui isik leiab, et valimiste korraldamisel tehtud otsus või toiming rikub tema õigusi seetõttu, et on tehtud põhiseadusvastase seaduse alusel, saab sellele kaebuses tugineda ning taotleda seaduse kohaldamata jätmist ja põhiseadusvastaseks tunnistamist.