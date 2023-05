MIS UUDIST? ⟩ Ruslan Trochynskyi: valige ühing, keda usaldate ja annetage Ukrainale ikka edasi

Eestit raputanud skandaalis MTÜ Slava Ukrainiga mängib suurt rolli see, et Ukrainat on seostatud tohutu korruptsiooniga. Kas Ukrainal on võimalik üldse korruptsioonist vabaks saada? «Kindlasti on! Seetõttu hakkaski sõda, sest õiged inimesed tahtsid vabaneda korruptsioonist, kuid Venemaa seda ei soovi, sest nemad ju tegid seda seal pidevalt,» rääkis Trochynskyi.

Mis uudist? Ruslan Trochynskyi. Foto: Eero Vabamägi

Kuidas tajuvad Romani sõbrad ja sugulased Ukrainas seda korruptsiooni – kas inimesed juhivad ka ise sellele rohkem tähelepanu? «Kogu aeg tegeletakse sellega, et kui keegi jääb vahele, siis hakkavad kohtuprotsessid. Loomulikult sõda võib selle pausile panna, kuid see ei tähenda, et neil halbadel inimestel oleksid vabad käed,» selgitas Trochynskyi.

Mis uudist? Ruslan Trochynskyi. Foto: Eero Vabamägi

«Me ei tohi praegu enam kaotada usku, et inimesed ei taha elada demokraatlikus riigis. Me peame koos nendega selle üles ehitama,» rääkis Trochynskyi.

Paraku me siin Eestis ei tea, kui palju meie annetatud eurosid on läinud vasakule. «Me teame, et palju jõudis ikkagi õigesse kohta. Me ei tohi peatada annetamist. Euro on Ukrainas 40 grivnat, sellest saab üks laps terve päeva söönuks. Ka kõikide ukrainlaste enda palgast läheb väga suur osa annetustele,» kirjeldas Trochynskyi.

«Ärge unustage annetada! Otsige teisi firmasid, keda te usaldate. Tahan kutsuda ka 24. augustil Tallinna Vabaduse väljakule kontserdile,» rääkis muusik. «Me täname kõiki eestlasi, kes avasid oma uksed ja kodud ukrainlstele, kõiki annetajaid. Ma kutsun ka Ukraina muusikuid. Me ei tea, mis seis on siis Ukrainas, kuid loodame, et ta on siis juba vaba,» lisas ta.

Mis uudist? Ruslan Trochynskyi. Foto: Eero Vabamägi