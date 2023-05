Urmas Klaas: Tartule käis ERM-i vana maja ostmine üle jõu

Kahtlustuse järgi oli kinnistust osamal ajal huvitatud Pruunsild, kes soovis, et kinnistu saaks endale 2017. aastal enampakkumise võitnud MTÜ, millega ettevõtja ka ise seotud on. Alates 2022. aasta augustist ehk pärast seda, kui RKAS oli linnale lepinguprojekti edastanud, hakkas ettevõtja kahtlustuse kohaselt suunama abilinnapead nii, et linn tehingust loobuks ja RKAS saaks korraldada uue avaliku enampakkumise. Teades ettevõtja huvi, tegi abilinnapea kahtlustuse kohaselt endast oleneva, et linn oma senistele plaanidele vaatamata loobuks kinnistu omandamisest.

Pruunsild märkis, et kahtlustus on alusetu. «Korp! Sakala ostis hiljuti Riigi Kinnisvara AS-ilt 1,2 miljoni euro eest Tartus, Kuperjanovi 9 asuva, aastaid tühja ja kasutuna seisnud endise Eesti Rahva Muuseumi hoone hinnaga, mis on umbes pool miljonit üle turuhinna. Seda hoonet koormas väidetavalt ostueesõigus Tartu linna kasuks, kes otsustas ostueesõigust mitte kasutada. Mulle teadaolevalt otsustas Tartu linn seda mitte teha seetõttu, et neil puudus eelarves tehinguks vajalik raha ja ka täiendavad vahendid, et seda kinnistut linna huvides arendada,» selgitas Pruunsilt tausta, lisades, et ta kuulub Krop! Sakalasse.