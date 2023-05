Pruunsild ja Keres plaanivad kapo ametnike vastu kaebuse esitada

«Ma ei saa öelda, mida konkreetselt öeldi, aga ega seda põhjendada pole võimalik,» kommenteeris Keres. «Minu jaoks oli see nõnda märkimisväärne, et ma asusin seda mitmepoolset vestlust lindistama. Lindistus on tõend vestluse ja selle sisu toimumise kohta ja ma arvan, et me esitame kaebuse menetlusnormide rikkumise alusel,» sõnas Keres.

«Õigus ilma täiendavate segavate teguriteta privaatselt advokaadiga suhelda kinnipidamise hetkel on põhimõtteline ja elementaarne kaitseõiguse komponent,» rõhutas Keres ning lisas, et kõik advokaadile usaldatud andmed on konfidentsiaalsed ja see on seadusest tulenev põhimõte. «Asendada seda sellise vestlusega, kus kliendi telefon on valjuhääldil ja selle vestluse kõrval seisavad kaitsepolitsei ametnikud, ei jõua minu arvates mitte mingitki moodi selleni, mis Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsioonis ning Eesti kriminaalseadustikus ette on nähtud,» rääkis Keres.