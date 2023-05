Jälle Jura: Tallinna lasteaiadirektori suhtes algatati kriminaalmenetlus

Aastate jooksul on väidetavalt pea 50 000 euro väärtuses lasteaia köögitehnikat - eksministri juhtumi näitel ka Jura kohvimasin - sealt maha kantud, tehnikaostudel on väidetavalt eelistatud lähedase firmat ning muu hulgas olevat lasteaias tööd saanud direktori ema, õde, mees ja tütar - kirjavahetuste ja kahe lasteaiaga seotud allika jutu järgi heidetakse Djominale ette ütlemata palju möödapanekuid, millega linnajuhid on kusjuures mitu aastat kursis olnud.

Juhtumi teeb kentsakamaks asjaolu, et vähemalt üks lapsevanem on Tallinna tähelepanu direktori väidetavatele tegudele püüdnud juba aastaid, aga kogu teadmise juures on direktorile usaldatud hoopis teinegi Lasnamäe haridusasutus: Muhu lasteaed. Seega näib kahtluste pinnalt lapsevanemate tänane küsimus igati põhjendatud: miks on direktor ikka veel ametis?