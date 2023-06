Keskerakond tahab mitme toote puhul käibemaksu alandamist

«Reformierakond tahab majutusasutuste käibemaksu järsult tõsta, meie seisukoht on, et seda peaks plaanitava turismimaksu valguses hoopis langetama viiele protsendile,» märkis Jaak Aab. «Samuti leiame, et praeguse kiire inflatsiooni tingimustes on mõistlik lisaks eriotstarbelise diislikütuse aktsiisitõusu ajutise vähendamise pikendamisele pikendada ka diislikütuse aktsiisi soodusmäära aastateks 2024–2027.»