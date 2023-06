Abilinnapea kohtub teravdatud tähelepanu alla sattunud lasteaiajuhiga esmaspäeval

«Eile lugesime seda ebameeldiva üllatusena ajakirjandusest, aga hetkeseisuga me teame ainult nii palju, kui on ajakirjanduses kajastatud. Mul ei ole praegu sellele mitte midagi lisada. Ma viin ennast kurssi sellega, mis toimus varem, aga praegu pole minu teada proua Djominale mingit kahtlustust esitatud. Minul on plaanis kohtuda temaga järgmisel esmaspäeval pärast tema puhkuselt naasmist. Ma ei oska praegu midagi rohkem öelda, kuna me pole prokuratuurilt selle asja kohta mingit infot saanud,» rääkis Kante infotunnis volikogu liikmete küsimustele vastates.

Volikogu Isamaa fraktsiooni esimees Karl Sander Kase nentis, et kuigi linnavalitsus väidab end asjast mitte midagi teadvat, siis on info Djomina kohta jõudnud nii ajakirjandusse kui volikokku. «Minuni jõudis linna sisekontrolli dokument aastast 2021, kus on Djomina kohta öeldud: niisugune tegevus lasteaia direktori poolt on täiesti lubamatu. Ma loodan, et see info on ikkagi teieni jõudnud ja nüüd on küsimus, miks teie või teie eelkäija pole selle infoga tutvunud ja selle põhjal tegutsenud,» küsis Kase.