Kibemagus avamispidu: eestlaste ehitatud uus lasteaed süstib Ukrainas uut lootust

Tsahkna hoidis pisaraid tagasi

Siis ütleb tervitussõnad Margus Tsahkna. Iga kahe lause järel tõlgitakse tema jutt ukraina keelde. Tema sõnum on, et oleme saanud ehitada Ukrainale tulevikku ning näidata, et Putin meid ei murra.

«See emotsioon oli ülitugev ja kahetine: ühtpidi oli ülimalt hea meel, et me teeme midagi sellist koos ja lastele, aga väga raske oli pisaraid tagasi hoida, kui väikesed lapsed meile laulsid,» rääkis Tsahkna Postimehele. «Me ju teame, et üle 19 000 lapse on Ukrainast röövitud ja Venemaale viidud – ja see juhtub 21. sajandil. Meil kõigil on lapsed ja seda emotsiooni on raske tagasi hoida,» ohkas minister.

Ovrutši lasteaed on ümbritsetud maatasa pommitatud majadest. Esialgu ei paista akendest välja vaadates lilli ega puid. On vaid rusud. «See ongi lootus, mida me peame andma kõigile neile inimestele. See on uskumatu, kui vaprad on ukrainlased,» ütles Tsahkna.

Tänane päev on Tsahkna sõnul oluline ka eestlastele, eriti kõigile, kes on Ukrainale annetanud ja kes näevad, et siin on iga euro läinud asja ette. «Me peame olema enda üle uhked: me olime esimesed, kes on andnud Ukrainale sõjalist abi,» toonitas ta.