NÄDALA PERSOON ⟩ Mihhail Šiškin: lääs ise õpetas Venemaale, et raha otsustab kõik

See on küsimus, mida tahtsin festivali korraldajatelt küsida: kellena nad mind kutsuvad? Terve elu tundsin oma jalge all kindlat pinnast – see oli vene kultuur. Nüüd on jalge all tühjus. Nüüd on vaja sõnad uuesti määratleda. Proovida selgitada, mis on «venelik» ja «vene kultuur». Kui ütleme «Venemaa», siis millist Venemaad me silmas peame?