Ukraina president arutas juhtkonnaga olukorda varjendites ja rindel

«Olin peakorteris, kus kõne all olid pakilised julgeolekuprobleemid. Kiievis on suletud varjendi tõttu kannatanud inimeste osas ilmselgelt tugevad tunded. Kiievis ja kogu riigile on antud käks kaitsekonstruktsioonide kontrollimiseks,» ütles president.

«Märkisin ära hiljutise kaugmaarakettide Storm Shadow tarnimise Ukrainale. See on just relv, mida me täna vajame. See aitab meil võita. Teavitasin olukorrast rindel. Meie elanikkonna ja tsiviiltaristu kaitsmiseks on vaja luua Ukraina linnade kohale õhukilp,» sõnas Zelenskõi.