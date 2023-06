Ecuadori narkovägivallast haaratud linnas lasti maha viis inimest

Ecuadori lõunarannikul asuv Guayaquil on Vaikse ookeani riigi suurim linn, suurim sadam ja majandussõlm.

Viimastel aastatel on sellest saanud üks rivaalitsevate narkojõukude vahelise verise sõja keskustest.

Ecuador asub Colombia ja Peruu vahel, mis on maailma suurimad kokaiinitootjad. Ecuadori valuutaks on mugavalt ka USA dollar, mis on kartellide jaoks atraktiivne.