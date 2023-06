USA presidendikandidaadiks pürgija sõnul tuleks Ukraina sundida järeleandmistele

Ramaswamy ütles meediakanalile ABC, et sõjaline toetus Ukrainale on vähem oluline, kui suhted Pekingiga.

«Ma arvan, et USA sõjaväele praegune esmane sõjaline oht on Hiina-Vene allianss. Ma arvan, et jätkates Ukraina relvastamist surume Venemaa Hiina rüppe,» rääkis Ramaswamy muu hulgas.