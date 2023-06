Metropoliit Eugeni võrdles abieluvõrdsust Rooma impeeriumi lagunemisega

Eugeni sõnul jääb mulje, et ajaloo õppetunnid on unustatud ja osa kaasaegsest ühiskonnast püüab vägisi maailmale peale suruda «oma väärastunud arusaama vabadusest kui kõikelubatavusest, kui sõltumatust kõigist piiranguist: eetilistest, sotsiaalsetest, füsioloogilistest jne.» Tema hinnangul kasvab ka äravahetamise oht, sest Soodoma pattu tahetakse nimetada perekonnaks.

«Kristlaste jaoks on oluline pühakirja tunnistus ja hoiatus: «Nii nagu Soodom ja Gomorra ja nende ümberkaudsed linnad, kes samal kombel hoorasid ning jooksid ebaloomulike himude järgi, seisavad juba hoiatuseks igavese tule karistuse kandjatena, nõndasamuti on ka nende unistajatega, kes pilastavad ihu» (Ju. 1, 7),» kirjutab Eugeni riigikogu õiguskomisjonile.

«Suhtudes kõigisse inimestesse kristlikult ja pidades meeles, et inimeste suhtes on alati vaja täita käsusõna armastusest ligimese vastu, ei tohiks me tunda viha nende inimeste vastu, kes on «nõdrad vaimult», kuid samas ei tohi Soodoma pattu võtta kui normi,» usub kirikupea.

Tema hinnangul ei saa vaikides mööda vaadata sellest, et kavandatavad muudatused ei vasta Eesti põhiseaduse vaimule ega sõnastusele, mille sissejuhatuses öeldakse, et Eesti riik on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele ja mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. «Ning paragrahv 27 ütleb selgelt, et perekond on rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alus,» teatab Eugeni.