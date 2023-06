Rõuge vald tahab Munamäe sihtkaitsevööndi piiranguvööndiks muuta

«Üraskite rünne on olnud äkiline, üsna ulatuslik ja kiire – kui 2022. aasta aprillikuus loeti kokku viis üraskikahjustusega kuuske, siis oktoobris oli neid juba vähemalt 38. Suure Munamäe kui turismiobjekti ning vaatetornist avanevate kaunite vaadete kaitseks metsa korrastamine ja puhastamine üraskikahjustusega puudest pole aga lihtne, sest tegu on Haanja looduspargis asuva Munamäe sihtkaitsevööndi alaga,» selgitati pöördumises.

Sihtkaitsevööndis raiet keelavad tingimused ei lase Suure Munamäe metsa tavatingimustel ja tasakaalustatult majandada, põhjendas vald, lisades, et seega surnud puudega ala aina laieneb ja kuusemets on asendumas sarapuuvõsaga. «Sellise keskkondliku muutuse tõttu muutuvad aga kogu metsa valgus, niiskus ja toitainete tingimused, mis toob endaga tulevikus kaasa senistest tingimustest sõltuvate kaitstavate liikide hukkumise, näiteks Brauni astelsõnajalg.»

Seega on surnud puude rohkus valla hinnangul saamas suureks ohuks Suure Munamäe väljanägemisele ja väärikusele. Valla teates märgitakse, et seda kinnitavad vaatetorni külastajate tähelepanekud metsas toimuva kohta. «Külastajate kaitseks on küll lubatud ohtlikke puid radade kõrvalt eemaldada, kuid see ei lahenda üraskite aina laieneva leviku probleemi,» lisati kirjas.

Võrumaa Metsaühistu tegevjuht Erki Sok kommenteeris, et loodus on ise tõestanud, et sihtkaitsevöönd Suurele Munamäele ei sobi: «Kõik kolm püstitatud kaitse-eesmärki on sihtkaitsevööndi tingimustes järjest enam hävimas. Võtame need kunstlikud kaitsed maha, kaasame tarku metsamehi ja proovime üraskite levikule piiri panna. Mõistagi tuleks kohe ka uued puud kasvama panna. Nii saame neid loodusväärtusi tegelikult kaitsta,» ütles ta pressiteate vahendusel.