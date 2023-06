EKRE esitas perekonnaseaduse eelnõule sadu muudatusettepanekuid

«Peame vastuvõetamatuks, et peale õiguse abielluda antakse samasoolistele abielupaaridele lapsendamisõigus ja sellest tulenevalt ka õigus kaubelda loodete ja lastega. Kõik see võtab lastelt loomuliku õiguse emale ja isale. Valitsuse eelnõu tuleb tervenisti prügikasti saata, sest homoabielu seadustamine on Eesti ühiskonda sügavalt lõhestav. Uuringud näitavad, et üle poole Eesti inimestest on homoabielu vastu ning selle poolt, et abielu institutsioon jääks naise ja mehe vaheliseks liiduks. Ka ei ole valitsuse juhterakond küsinud homoabielu seadustamiseks valijatelt luba. Veel mõne aja eest rääkis praegune peaminister, et riigil ei ole kavas abielu mõistet muutma hakata,» ütles Helme.