Tallinnas hukkus korteritulekahjus eakas mees

Täna kell 10.54 helistas häirekeskusesse Tallinna kesklinnas Uus-Sadama tänaval elav inimene ning teatas, et tema naaberkorteri aknast on näha suitsu, kuid koputustele keegi ei vasta.

Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalvebüroo peainspektor kinnitas sündmuskohal, et põleng sai alguse hooletust suitsetamisest ning lisas, et korterist leiti küll suitsuandur, kuid kahjuks ei olnud see töökorras.

Päästeamet tuletas meelde, et tulekahju kiireks avastamiseks on hädavajalik, et igas majapidamises on töökorras suitsuandur. Arvestada tuleb sellega, et tulekahju areneb eluohtlikuks väga kiiresti.