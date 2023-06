Tsahkna: see sõjakuritegu toob nii Ukrainale kui ka laiemalt kaasa ökotsiidi

Tamm on Dnepri jõel ning selle taga on tohutu veehulk. Tamm on 30 meetrit kõrge ja sadu meetreid lai. See ehitati 1956. aastal Kahhovka hüdroelektrijaama osana. Veehoidlast pärit vesi varustab nii Krimmi poolsaart lõunas, mille Venemaa annekteeris ebaseaduslikult, kui ka põhjas asuvat Euroopa suurimat, Zaporižžja tuumajaama.