Lugu nagu halvas krimipõnevikus: võlgadeta ettevõtja langes kohtutäituri kiusu alla

Avalik võim peaks teenima rahvast ausalt ja erapooletult, kulutamata selleks liigselt maksumaksja raha või ametnike aega, leiab Pärnu ettevõtja Pirko Palu, kes on enda sõnul sattunud riigi käepikenduse ebaterve huvi objektiks. «Ma ei ole võlglane, kuid kogen juba poolteist aastat rämedat tööalast kiusu pärast seda, kui hakkasin kohtutäitur Rannar Liitmaa suguvõsa kinnisvaraäri segama. Liitmaa on proovinud mind seetõttu karistada väljamõeldud kuriteoteadetega, avaldused politseisse-prokuratuuri, kaebus maksu- ja tolliametisse, oleme käinud kohtus, osa vaidlusi on praegugi pooleli,» loetleb ta kohtutäituri tööriistu.