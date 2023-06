Tallinna Vesi kutsub tutvuma Paljassaare reoveepuhastusjaamaga

Tallinna Vee tootmisdirektori Ivar Ruubeli sõnul on puhta joogivee tagamine ja reovee puhastamine elutähtsad teenused, mis peavad toimima igas olukorras. «Puhas joogivesi on oluline kõigi inimeste jaoks, aga kipume selle olemasolu võtma iseenesestmõistetavalt. Samuti ei mõtle enamik inimesi selle peale, mis saab igapäevase tarbimise tulemusel tekkinud reoveest. Avatud uste nädalal on võimalik oma silmaga näha, kuidas puhastatakse reovett kolmes erinevas puhastusetapis, et see vesi, mis suunatakse puhastusjaamast Läänemerre, oleks puhas ja keskkonnasõbralik,» lausus Ruubel.